تفاؤل حذر يخيم على محادثات الحكومة والمعارضة الفنزويليتين

أعلن وفدا حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة الفنزويليين الخميس إحراز تقدم في محادثاتهما في بربادوس لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وبعد أربعة أيام من المناقشات في الجزيرة الكاريبية، أشار كلا الطرفين في بيانين منفصلين إلى أن المفاوضات مستمرة، دون تحديد ما إذا كانت جلسة التفاوض الحالية قد انتهت.

وتعهّد الطرفان أن يبقيا على سرية مضمون هذه المفاوضات التي تجرى بوساطة النرويج.

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وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أن الجانبين "يواصلان المفاوضات التي بدأت في أوسلو" في مايو الماضي "بطريقة مستمرة ونشطة".

وقالت الوزارة النرويجية: "نحن نشدد على ضرورة أن يتوخى الطرفان أقصى درجات الحذر في تعليقاتهما وبياناتهما بشأن المفاوضات وفقا للقواعد المقررة".

وكتب وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريغيز عضو وفد الحكومة على حسابه في "تويتر": "نحن نواصل الحوار، ونؤكد احترامنا الكامل للقواعد المقررة ونحث الجميع على حماية هذا الجهد التفاوضي بين الفنزويليين".

من جهته، كتب النائب ستالين غونزاليس ممثل المعارضة: "نحن نؤيد رسالة حكومة النرويج. نواصل التقدم للبحث عن خاتمة لمعاناة شعبنا واختيار مستقبلنا بحرية".

وتوعّد الاتحاد الأوروبي الداعم لزعيم المعارضة الفينزيولية خوان غوايدو الثلاثاء بفرض عقوبات جديدة على سلطات مادورو إذا لم تؤد المفاوضات الحالية إلى "نتيجة ملموسة".

المصدر: "أ ف ب"