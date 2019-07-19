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قتلى وجرحى بانفجار قرب جامعة كابل

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قتلى وجرحى بانفجار قرب جامعة كابل
Reuters OMAR SOBHANI
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أفادت الشرطة الأفغانية بأن 4 أشخاص بينهم 3 مدنيين قتلوا وأصيب 4 آخرون بجروح في انفجار وقع صباح اليوم الجمعة عند مدخل جامعة كابل بالعاصمة الأفغانية.

ونقلت وكالة "طلوع نيوز" المحلية عن الشرطة أن التفجير نفذ بواسطة عبوة ناسفة يدوية الصنع زرعت في المنطقة.

وحسب الوكالة، فإن التفجير وقع قرب مكان تجمع فيه عدد من الطلاب في انتظار بدء الامتحان وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت في سيارتين موجودتين قرب موقع التفجير.

بدورها، أفادت وسائل إعلام محلية أخرى بأن عدد ضحايا التفجير بلغ 6 قتلى و26 جريحا.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز" أن التفجير أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى.

يأتي هذا الحادث بعد يوم من مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 80 في هجوم لحركة طالبان استهدف مقرا للشرطة في مدينة قندهار جنوبي البلاد.

المصدر: "رويترز"

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