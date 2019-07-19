قتلى وجرحى بانفجار قرب جامعة كابل

أفادت الشرطة الأفغانية بأن 4 أشخاص بينهم 3 مدنيين قتلوا وأصيب 4 آخرون بجروح في انفجار وقع صباح اليوم الجمعة عند مدخل جامعة كابل بالعاصمة الأفغانية.

ونقلت وكالة "طلوع نيوز" المحلية عن الشرطة أن التفجير نفذ بواسطة عبوة ناسفة يدوية الصنع زرعت في المنطقة.

وحسب الوكالة، فإن التفجير وقع قرب مكان تجمع فيه عدد من الطلاب في انتظار بدء الامتحان وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت في سيارتين موجودتين قرب موقع التفجير.

Eyewitnesses said that two vehicles have caught fire following an explosion near the Kabul University in Police District 3 of the city. A number of students were waiting outside the university when the blast happened, sources said. pic.twitter.com/Jtn6q4WNty — TOLOnews (@TOLOnews) July 19, 2019

بدورها، أفادت وسائل إعلام محلية أخرى بأن عدد ضحايا التفجير بلغ 6 قتلى و26 جريحا.

At least 6 people were killed and 26 others wounded in a blast in front of #Kabul University. @MoPHAFGpic.twitter.com/5chKi0WZZN — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) July 19, 2019

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز" أن التفجير أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى.

يأتي هذا الحادث بعد يوم من مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 80 في هجوم لحركة طالبان استهدف مقرا للشرطة في مدينة قندهار جنوبي البلاد.

المصدر: "رويترز"