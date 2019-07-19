طهران: قد تكون القوات الأمريكية أسقطت بالخطأ طائرة مسيرة تابعة لها

جدد عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني نفي طهران فقدان أي طائرة مسيرة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط بحريته طائرة مسيرة إيرانية أمس الخميس.

وكتب عراقجي عبر "تويتر" صباح اليوم: "لم نفقد أي طائرة مسيرة لا في مضيق هرمز ولا في أي مكان آخر. نحن قلقون من أن تكون سفينة "بوكسر" الأمريكية قد أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بالخطأ".

We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot down their own UAS by mistake! — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 19, 2019

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن طهران ليست لديها أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة في منطقة الخليج.

وكان ترامب قد أعلن أمس أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها إلى مسافة أقل من كيلومتر في مضيق هرمز.

المصدر: RT