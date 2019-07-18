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روحاني لماكرون: على أوروبا ضمان مصالح إيران المشروعة

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روحاني لماكرون: على أوروبا ضمان مصالح إيران المشروعة
Reuters HANDOUT
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أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن طهران تترك الأبواب مفتوحة لإنقاذ الاتفاق النووي، مشددا على ضرورة أن تضمن أوروبا مصالح إيران.

وذكر المكتب الصحفي للرئيس الإيراني في أعقاب المكالمة مع ماكرون، الخميس، أن روحاني أكد "سعي طهران لترك كافة الأبواب مفتوحة للحفاظ على الاتفاق النووي"، مضيفا أن "على الإيرانيين والأوروبيين اتخاذ خطوات من أجل إنقاذ الاتفاق".

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وأشار روحاني إلى أن "بعض القوى في الولايات المتحدة لا تريد نجاح الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي"، مضيفا أن "أوروبا يجب أن تتخذ إجراءات لضمان مصالح إيران المشروعة وإنهاء واشنطن لحربها الاقتصادية (ضد طهران)".

وكان الرئيس الإيراني قد استقبل الأسبوع الماضي المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي في طهران، والذي نقل إليه رسالة من باريس، وأكد روحاني للمبعوث الفرنسي استعداد طهران للحوار من أجل تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل.

المصدر: تاس

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