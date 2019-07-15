ماكرون: منعنا حدوث الأسوأ وسأتحدث حول إيران مع روحاني وبوتين وترامب

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يعتزم إجراء محادثات مع نظرائه الإيراني، حسن روحاني، والروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب، لمنع التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين مع الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش: "أعتقد أن الدفعة التي خلقناها خلال الأسابيع القليلة الماضية منعت حدوث الأسوأ والمبالغات في الرد على الطرف الإيراني".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "سنواصل في هذه الظروف الصعبة وساطتنا وعملنا التفاوضي. وفورا بعد عودتي (إلى بارس) أنوي إجراء محادثات مع كل من الرئيس روحاني والرئيس بوتين والرئيس ترامب في غضون هذا الأسبوع".

من جانب آخر، أشار ماكرون إلى أنه لم يتلق حتى الآن أي "توضيحات كافية" من السلطات الإيرانية بشأن اعتقالها حاملة الجنسية الفرنسية الإيرانية المزدوجة، الأكاديمية فريبة أدلخة.

وكثفت فرنسا في الأسابيع الماضية جهودها الرامية للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، والذي يعيش أزمة كبيرة بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 8 مايو 2018، وخفض وتيرة التوتر في منطقة الخليج الناجم عن التوتر الأمريكي الإيراني.

وفي الأسبوع الماضي زار مستشار الرئيس الفرنسي، إيمانويل بون، طهران، حيث أجرى محادثات مع القيادة الإيرانية وعلى رأسها روحاني.

المصدر: وكالات