أعلنت هولندا عن تطبيق حظر ارتداء النقاب في المدارس والمباني العامة في البلاد اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وحددت العقوبات التي ستترتب على المخالفات.

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وحسب صحيفة "دتش نيوز" الهولندية، سيتم تغريم من ترتدي النقاب بـ150 يورو، وسيكون على المسؤولين الحكوميين أن يطلبوا ممن يرتدين النقاب إزالته أو مغادرة المكان تحت طائلة طلب الشرطة لهن في حال الممانعة.

Burka ban comes into effect next month, wearers face fines of €150 https://t.co/xNWiNGZlSk — DutchNews.NL (@DutchNewsNL) July 18, 2019

وكان أعضاء البرلمان الهولندي قد صوتوا بأغلبية كبيرة لصالح حظ ارتداء النقاب، وذلك بعد 13 عاما من طرح فكرة حظر البرقع لأول مرة.

ويقال إن هناك حوالي 150 امرأة يرتدين البرقع أو النقاب يوميا في هولندا ويقول النقاد إن تأثير الحظر سيجعل من المستحيل على هؤلاء النساء ممارسة حياتهن اليومية وأن فرض الحظر سيكون مضيعة للمال.

المصدر:"دتش نيوز"