 
مباشر

بوتين: سندعم أي قوى في أوكرانيا تسعى لاستعادة العلاقات الثنائية

أخبار العالم

بوتين: سندعم أي قوى في أوكرانيا تسعى لاستعادة العلاقات الثنائية
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m545

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعم موسكو لأي قوى سياسية في أوكرانيا، تسعى لاستعادة العلاقات الثنائية الكاملة بين البلدين.

وقال بوتين خلال لقائه زعيم الحزب الأوكراني "منصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيتشوك: "إن مسألة استعادة العلاقات الروسية الأوكرانية بالكامل أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، وسنتعاون مع أي قوة سياسية، بما في ذلك حزبكم السياسي، لاستعادة العلاقات الكاملة بين روسيا وأوكرانيا".

إقرأ المزيد
لافروف: تسوية أزمة دونباس ممكنة شرط أن لا يتم طمس اتفاقات مينسك
لافروف: تسوية أزمة دونباس ممكنة شرط أن لا يتم طمس اتفاقات مينسك

وفيما يتعلق بالأزمة في شرق أوكرانيا، قال الرئيس الروسي إن التوصل إلى تسوية كاملة للوضع في تلك المنطقة، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتصال مباشر تجريه سلطات كييف مع ممثلي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد.

وأكد بوتين أنه لم يتم حل أي صراع في التاريخ الحديث، دون مفاوضات مباشرة بين الأطراف المتصارعة، مضيفا: "من جانبنا، سنفعل كل ما في وسعنا لضمان أن تسير هذه العملية بالسرعة المطلوبة وبالشكل اللازم".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا