رئيس بيلاروسيا يقترح إزالة كل العقبات التي تعترض طريق الاتحاد مع روسيا

اقترح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على نظيره الروسي فلاديمير بوتين حل كل القضايا الخلافية وإعداد برنامج استراتيجيات تكاملي بين البلدين قبل الذكرى الـ20 لمعاهدة الاتحاد.

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وقال في اجتماع مع الرئيس الروسي اليوم الخميس: سنحتفل في الـ8 من ديسمبر بالذكرى العشرين لمعاهدة الاتحاد بين بلدينا: "أود تقديم اقتراح... أعتقد أن نظيري الروسي سيؤيده".

وأضاف: "في 8 ديسمبر يمر 20 عاما على معاهدة الاتحاد. ماذا سنقول بحلول الذكرى العشرين؟ لا يوجد شيء نقوله إذا لم نقم بحل كل المسائل، ولم نوقع على برنامج يحدد استراتيجية أعمالنا المستقبلية".

وتابع: "أقترح حل جميع المسائل قبل هذا التاريخ وفي إطار مجلس الدولة الأعلى، وإقرار برنامج يحدد استراتيجية أعمالنا ويزيل المشاكل الحالية القائمة اليوم".

وأضاف أن كل الأسئلة تطفو على السطح وأنه يؤيد اقتراح حكومتي البلدين لضرورة إيجاد تفاهم متبادل في وقت واحد قبل الذكرى العشرين لتوقيع معاهدة الاتحاد.

وتابع: "هناك متسع من الوقت خاصة وأن حكوماتنا انتهكت بالفعل المواعيد النهائية التي حددناها قبل عامين في بطرسبرغ بشأن بعض القضايا".

وختم الرئيس البيلاروسي قائلا: "مواطنو البلدين ينتظرون منذ فترة طويلة قرارات ملموسة من الرئيسين. اللحظة تتميز بضرورة اتخاذ القرارات"، مشيرا بشكل خاص إلى أن قادة روسيا وبيلاروسيا من جانبهم، "قد شقوا الطريق أمام الوحدة".

وأشار إلى أنه قابل الزعيم الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي وفي موسكو وفي مدن أخرى وانتقده الجمهور بسبب كثرة الاتصالات المتكررة التي لم تتوج بنتيجة محددة بعد.

المصدر: "تاس"