لوكاشينكو يهنئ بوتين بيوم وحدة شعوب روسيا وبيلاروس

بعث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو برسالة تهنئة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة عيد اتحاد شعوب روسيا وبيلاروس.

وجاء في رسالة لوكاشينكو الذي يشغل منصب رئيس مجلس الاتحاد الأعلى للدولة الاتحادية: "حققنا خلال سنوات البناء المشترك نتائج كبيرة وملموسة وتم بفعالية تنفيذ المهمات الرئيسية في التعاون الثنائي. دولة اتحادنا اليوم، مثال ساطع في التكامل الناجح على امتداد الفضاء الأوراسي".

وأعرب عن ثقته بأن "الدولتين ستتمكنان بفضل الاستراتيجية المتماسكة، من تنفيذ المشاريع المشتركة، وستواصلان العمل المثمر في سبيل ازدهار البلدين".

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وأشار المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية، إلى أن لوكاشينكو قد أرسل كذلك برقيات تهنئة بهذه المناسبة لكل من رئيس مجلس وزراء الدولة الاتحادية، رئيس الحكومة الروسية دميتري مدفيديف، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، والبطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا.

تجدر الإشارة إلى أنه يربط جمهوريتي روسيا الاتحادية وبيلاروس اتحاد يعود لديسمبر 1999، حيث دخلت اتفاقية الاتحاد حيز التنفيذ في الـ26 من يناير 2000 بعد إقرارها في برلماني البلدين وتوقيع الرئيسين بوتين ولوكاشينكو عليها.

ويتبنى اتحاد روسيا وبيلاروس سياسات خارجية وأمنية ودفاعية، وله ميزانية مشتركة، وسياسة مالية ائتمانية وضريبية موحدة، وتعرفة جمركية موحدة، ومنظومتا طاقة واتصالات ومواصلات موحدة.

وتحتفظ بيلاروس وروسيا ضمن الاتحاد بسيادتها ووحدة أراضيها وأجهزة دولتها ودستورها وعلمها وشعارها.

المصدر: انترفاكس

إدوارد سافين