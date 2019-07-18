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سيارة إسعاف تنقل ابنة الزعيم الأوزبكي الراحل من السجن بشكل عاجل

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سيارة إسعاف تنقل ابنة الزعيم الأوزبكي الراحل من السجن بشكل عاجل
Sputnik VALERY LEVITIN
غولنارا كريموفا ابنة الرئيس الأوزبكستاني الراحل
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نقلت غولنارا كريموفا، ابنة الزعيم الأوزبكي الأسبق الراحل إسلام كريموف من السجن بسيارة إسعاف بشكل عاجل، وفقا لما قاله محاميها.

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وقال المحامي غريغوار مانجيت، إنه كان ينتظر موكلته خارج السجن، حيث ظهرت سيارة إسعاف وقامت بنقلها.

وسجنت كريموفا في مارس من هذا العام لانتهاكها شروط الإقامة الجبرية في منزلها بعد أن حكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2015 بتهمة الاختلاس والابتزاز.

وحكم في أوزبكستان نهاية 2017 على غولنارا كريموفا بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانتها بتهم اختلاس، وفساد وتبيض الأموال.

المصدر: رويترز

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