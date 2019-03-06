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السلطات الأوزبكية تحيل ابنة الرئيس السابق للسجن

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السلطات الأوزبكية تحيل ابنة الرئيس السابق للسجن
Sputnik
غولنارا كريموفا
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أعلنت النيابة العامة الأوزبكية، أنها قررت إحالة غولنارا كريموف ابنة الرئيس الراحل إسلام كريموف إلى السجن، بعد خرقها شروط الإقامة الجبرية في منزل ابنتها.

وحكم في أوزبكستان نهاية 2017 على غولنارا كريموفا بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانتها بتهم اختلاس، وفساد وتبيّض الأموال.

وفي وقت لاحق استبدلت السلطات للمحكومة عقوبة السجن بالإقامة الجبرية، وخفضت مدة سجنها لـ5 سنوات.

وفرضت عليها الإقامة في منزل ابنتها إيمان، ومنعت من استخدام وسائل الاتصال والإنترنت ومغادرة محل إقامتها الإجبارية.

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المصدر: وكالات

 

 

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