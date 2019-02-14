دولة آسيوية "تحظر" مدح رئيسها!

دعا رئيس إدارة الحفلات الموسيقية في أوزبكستان، أوديل عبدوكاخاروف، فناني البلاد إلى عدم أداء أغاني المديح لرئيس أوزبكستان، شوكت مرضيايف.

وذكرت إذاعة "Ozodlik" الأوزبكية أن عبدوكاخاروف، رئيس إدارة الحفلات التي تشرف على جميع الفنانين الأوزبكيين، انتقد المغنين الذين يستخدمون في أعمالهم الفنية صورة الرئيس مرضيايف.

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وقال عبدوكاخاروف: "حتى الرئيس نفسه قال، إنه لم يعد بحاجة للمديح. بعد ذلك سيكتب الصحفيون الذين يبحثون عن الأوساخ تحت الأظافر مقالات عن أن الحكومة هي التي أعطت تعليماتها لأداء مثل تلك الأغاني. فلماذا نحن بحاجة إليها؟".

ويعتقد رئيس إدارة الحفلات الموسيقية، أن رئيس أوزبكستان "لا يحتاج للدعاية". وبدلا من أداء أغنيات الثناء على رئيس الدولة، اقترح عبدوكاخاروف "تقديم مساهمات ولو صغيرة في الإصلاحات" التي يجريها الرئيس.

وتأسست إدارة الحفلات الموسيقية في أوزبكستان بموجب مرسوم مرضياييف، في 15 فبراير 2017 وبعد ذلك بفترة قصيرة، فقد أربعة فنانين تراخيص عملهم لأنهم لم يحضروا الاجتماع الذي طرح فيه موضوع المساهمة في التربية والتوجيه المعنوي والروحي للشباب.

كما مُنع الفنانون قبل ذلك بفترة وجيزة من عرض فيديو كليبات تتناقض مع القيم الوطنية والإنسانية.

المصدر: لينتا. رو