لافروف: يجب حل الخلافات مع إيران في الخليج عبر الحوار

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافورف اهتمام موسكو بحل الخلافات القائمة في منطقة الخليج حول إيران عبر الحوار، مشيرا إلى أهمية الترويج للأجندة التوحيدية لضمان الأمن الجماعي هناك.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس عقد في مدينة بون الألمانية اليوم الخميس: "إننا معنيون بالترويج للأجندة التوحيدية في هذه المنطقة المهمة وإزالة الخلافات القائمة من خلال الحوار".

ولفت لافروف في هذا السياق إلى المبادرة الروسية لضمان الأمن الجماعي بمنطقة الخليج بمشاركة الدول العربية وإيران.

واعتبر لافروف لدى تطرقه إلى الاتفاق النووي الإيراني، أنه من الخطأ تحميل إيران وحدها كامل المسؤولية عن الحالة المتشكلة حول الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقال: "نعمل مع إيران، مثلما تفعل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والهيئات المسؤولة عن السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وندعوها إلى ضبط النفس من أجل الحفاظ على هذه الصفقة بجهود مشتركة، وأكدنا اليوم الأهمية الكبيرة لضمان وحدة مواقف وخطوات جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق، وهي الثلاثية الأوروبية، وروسيا والصين"، مشددا على أن أطراف الاتفاق "لن تحقق نتيجة إذا اعتبرت أن إنقاذ الصفقة يتوقف على إيران وحدها".

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني إن بلاده "لا تفهم حتى الآن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الصفقة"، مشيرا إلى أن "لا أحد يريد تصعيدا في المنطقة".

وأكد ضرورة اتخاذ خطوات دبلوماسية وتدابير عملية من أجل خفض التوتر حول إيران، وأضاف: "من المهم أن تؤثر جميع الأطراف المعنية بصورة مشتركة على طهران كي تعود إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي".

المصدر: وكالات + RT