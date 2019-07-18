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أردوغان يبحث فكرة شراء مقاتلات "سو-35" الروسية

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أردوغان يبحث فكرة شراء مقاتلات
Sputnik
"su 35" (صورة أرشيفية)
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صرح مصدر عسكري تركي بأن الحديث عن شراء أنقرة مقاتلات روسية من طراز "سو-35" لا يزال سابقا لأوانه، مؤكدا أن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان يجري تقييما لهذا الاقتراح.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المصدر قوله في تصريح خاص: "ما زال من السابق لأوانه الحديث عن شراء تركيا مقاتلات روسية من طراز "سو-35" وسيضع رئيسنا تقييما لهذا الموضوع الهام وسيصدر أيضا بيانا بهذا الشأن".

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وأعلن المدير العام لشركة "روستيخ" الروسية سيرغي تشيميزوف في وقت سابق من اليوم الخميس، استعداد موسكو لتوريد مقاتلات "سو-35" لتركيا، إذا أبدت الأخيرة رغبة في ذلك.

ويأتي هذا التصريح، عقب إعلان الولايات المتحدة يوم الأربعاء، استبعاد تركيا من برنامج تصنيع مقاتلات F-35 الأمريكية ردا على شراء تركيا منظومات "إس-400" الدفاعية الروسية.

المصدر: "نوفوستي"

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