بريطانيا تعلق على احتجاز إيران ناقلة النفط المهرب في الخليج

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، أنها تسعى للحصول على المزيد من المعلومات حول احتجاز إيران ناقلة أجنبية في الخليج.

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وحثت لندن السلطات الإيرانية على تهدئة التوترات في المنطقة، مضيفة أنها "تراقب باستمرار الوضع الأمني هناك، وملتزمة بالحفاظ على حرية الملاحة، وفقا للقانون الدولي".

وأعلن الحرس الثوري اليوم إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر وقود مهربة جنوب جزيرة لارك في الخليج الأحد الماضي.

وأكد أن الناقلة تقل 12 بحارا، كانوا ينقلون الوقود بشكل غير قانوني من قوارب إيرانية إلى سفينة أجنبية، في المياه الدولية.

ولم يوضح بيان الحرس الثوري جنسية السفينة المحتجزة أو العلم الذي كانت تحمله، كما لم يوضح جنسية السفينة التي كان يتم نقل الوقود إليها.

ونفى الحرس الثوري أن يكون قد احتجز أي ناقلة نفط أخرى خلال الأيام الأخيرة وشدد على أن قواته البحرية ستواصل مهامها الأمنية في محاربة التهريب المنظم في مياه الخليج، والمحافظة على مصالح إيران القومية.

المصدر: "رويترز"+ RT