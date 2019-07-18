كييف تستنفر بسبب صورة "انفصالية"

طلبت الخارجية الأوكرانية من النيابة العامة وجهاز أمن الدولة إقامة دعوى قضائية بسبب صورة وردت في صحيفة تصدرها منظمة للمواطنين من أصول هنغارية في مقاطعة زاكارباتيا غربي البلاد.

جاء ذلك في تغريدة لنائب وزير الخارجية الأوكراني يغور بوجوك على "تويتر"، حيث كتب: "وردت على الصفحة الأولى لصحيفة "كارباتاليا" الناطقة باسم "جمعية الثقافة الهنغارية في زاكارباتيا"، خريطة تحمل شعار "انهض، يا هنغاري!" وتصوّر بعض المناطق الأوكرانية على أنها تابعة لهنغاريا في نزعة انفصالية!".

وحسب الإعلام الأوكراني، فإن قيادات من المنظمات الهنغارية في زاكربانيا قد ترشحوا في دوائر فردية للانتخابات البرلمانية الأوكرانية المقررة الأحد المقبل.

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وفي 16 يوليو هددت الرئاسة الأوكرانية المسؤولين الهنغاريين باتخاذ إجراءات بحقهم حال قيامهم بزيارات لزاكرباتيا دون موافقة كييف، لافتة إلى أن هنغاريا "كدولة صديقة"، يجب أن تمتنع عن مثل هذه الزيارات عشية الانتخابات النيابية الأوكرانية.

وتفاقمت الأزمة بين بودابست وكييف في سبتمبر 2018 على خلفية تقارير مصورة عن قيام قنصل هنغاريا في إحدى مدن زاكارباتيا بتوزيع جوازات سفر هنغارية على مواطنين أوكرانيين وأدائهم اليمين تحت العلم الهنغاري، وتعهدهم بإخفاء حقيقة حصولهم على جواز السفر الهنغاري عن السلطات الأوكرانية.

وتبين لاحقا أن ما وزعه الدبلوماسيون الهنغاريون لم يكن جواز سفر بل حزمة من الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على الجنسية، لكن الحادث أثار فضيحة وسلسلة من الاتهامات المتبادلة، انتهت بطرد كييف القنصل الهنغاري ورد بودابست على ذلك بالمثل.

المصدر: "لينتا رو"