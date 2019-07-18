ظريف: لم ولن نسعى لتصنيع قنبلة نووية

أكد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، أن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات بل الأمريكيون هم الذين غادروها ويعرفون كيف يعودون إليها، وقال إن بلاده لم ولن تسعى لتصنيع قنبلة نووية.

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن ظريف صرح في حوار أجرته معه قناة "بلومبرغ" على هامش زيارته الحالية إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، بأن إيران لو كانت تسعى وراء صنع قنبلة ذرية لفعلت في ذاك الوقت الذي دفعنا ثمنه، لكنها لم تسع وراء هذا في ذلك الوقت ولا الآن، لأن قائد الثورة الإسلامية أصدر فتوى بحرمتها، ومن جانب آخر لا نعتبر أن القنبلة الذرية تجلب الأمن.

وحول ناقلة النفط الإيراني المحتجزة من قبل القوة البحرية البريطانية في المياه الدولية لجبل طارق، قال: ليس لبريطانيا أي حق في توقيف الناقلة الحاملة للنفط الإيراني إذ أن تصرفهم هذا يعد قرصنة بحرية.

وأضاف، أن هناك مبدأ أساسيا وبديهيا في القانون الدولي، وهو أنه لا أحد ينتفع من خرق القانون، فالإيرانيون يريدون العيش بسلام وهدوء ولكن بعزة وشرف.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني تحدث في اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش.

وسيغادر ظريف نيويورك بعدها إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز.

المصدر: "مهر"