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ظريف: السبيل متاح أمام الولايات المتحدة للخروج بماء الوجه من الأوضاع الراهنة

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ظريف: السبيل متاح أمام الولايات المتحدة للخروج بماء الوجه من الأوضاع الراهنة
Reuters
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف
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أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن خيار إيران هو المقاومة أمام أي ضغط، ولكن لو كانت واشنطن تبحث عن سبيل للخروج بماء الوجه من الأوضاع الراهنة فهو متاح لها.

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وفي حوار أجرته معه قناة "إن بي سي"، الاثنين، قال ظريف: "لا نسعى وراء التوتر، ولكن لو جرى الاعتداء علينا فإننا لا نتردد أبدا في الدفاع عن أنفسنا".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن الولايات المتحدة حرمت نفسها من السوق الإيرانية، إلا أن هذه السوق مفتوحة أمام الشركات الأمريكية.

ويزور ظريف نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي - الاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

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ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية في ختام الاجتماع إلى فنزويلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز.

كما سيجري ظريف على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز محادثات مع كبار المسؤولين في فنزويلا، للبحث في العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المفترض أيضا أن يزور الدبلوماسي الإيراني كذلك نيكاراغوا وبوليفيا.

المصدر: وكالة "إرنا"

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