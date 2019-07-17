"قلق" فرنسي إزاء حضور صيني "متنام" قرب مراكز حساسة

قالت البحرية الفرنسية إنها تلحظ "حضورا أجنبيا متزايدا" قرب مراكز الاتصالات الخاصة بالتواصل مع الغواصات، بحسب قائد القوة الاستراتيجية التابعة لفريق الردع النووي.

وقال الأميرال برنار أنطوان موريو دوليل: "ليس لدي الكثير من المعلومات المتوفرة بشأن الحضور الأجنبي قرب مراكز الاتصال البحرية، لكن مثلكم، ألحظ وجودا أجنبيا متزايدا قرب مراكزي"، وذلك ردا على سؤال حول منشآت صينية "مقلقة" قرب مركز اتصال بحري في وسط فرنسا.

وأضاف الأميرال خلال جلسة استماع مغلقة نشر محضرها هذا الأسبوع ونقله موقع "أوبكس 360" المختص بالشؤون العسكرية: "نحن بصدد تكييف آلياتنا مع هذه التطورات".

إقرأ المزيد

وأكد مسؤول رفيع في البحرية الفرنسية لوكالة "فرانس برس"، يوم الأربعاء، أن "مراكز الاتصالات البحرية مراقبة بشكل جيد جدا"، مشيرا إلى وجود قوات خاصة بحرية في هذه المواقع و"مساحات أمنية واسعة" على مشارفها.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية مكلفة بحماية محيط هذه المواقع شديدة الأهمية.

وتملك فرنسا 4 مراكز اتصال بحرية مزودة بأجهزة إرسال ذات ترددات شديدة الانخفاض، قادرة على إرسال موجات تخترق سطح الماء وتصل إلى غواصات نووية هجومية.

وتقع هذه المراكز في شمال بريتاني وفي كاركاسون (جنوب) وفي وسط روسناي وفي إيندر (وسط)، وتمتد على مساحة أكثر من 500 هكتار.

وفي إيندر، على بعد عشرات الكيلومترات من روسناي، "أنشئت جامعة صينية في قاعدة عسكرية متاخمة لمطار شاتورو" ومن المفترض "إنشاء مركز تدريب للألعاب الأولمبية".

وهذه القاعدة العسكرية القديمة التي كانت تابعة لحلف شمال الأطلسي، وكانت لبعض الوقت مقرا لكتيبة فرنسية، تعود ملكيتها اليوم إلى السلطات المحلية التي أنشأت مركز "يورسيتي" للتعاون التجاري والأكاديمي الصيني - الفرنسي في المكان.

المصدر: "أ ف ب"