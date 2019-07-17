عقوبات أوروبية على مسؤولي أمن فنزويليين

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن الاتحاد يستعد لفرض عقوبات جديدة على مسؤولين من قوات الأمن الفنزويلية تورطوا في انتهاك حقوق الإنسان.

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وأشارت موغيريني، أمس الثلاثاء، إلى أن وفاة رافايل أكوستا في الحبس بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب "مثال صارخ على تدهور الوضع في البلاد في ظل حملة أمنية تشنها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو".

وأضافت في بيان: "الاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل لتطبيق إجراءات محددة تستهدف عناصر الأمن المتورطين في التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأعلنت الولايات المتحدة يوم 11 يوليو فرض عقوبات جديدة على المخابرات في فنزويلا في أعقاب وفاة أكوستا.

المصدر: رويترز