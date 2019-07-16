فنزويلا تتحدى العقوبات الأمريكية وتبيع ذهبا بـ40 مليون دولار

ذكرت "بلومبرغ" أن فنزويلا باعت الأسبوع الماضي كميات من الذهب بقيمة 40 مليون دولار، وأشارت إلى أن احتياطيات فنزويلا الدولية وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال 3 عقود تقريبا.

ونقلت "بلومبرغ" عن أشخاص على دراية بالمسألة، أن البنك المركزي الفنزويلي باع في 12 يوليو ما يقارب طنا من الذهب، ما خفض الاحتياطيات الفنزويلية إلى 8.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوي لها في نحو 30 عاما.

وبعدما حدت العقوبات الأمريكية من وصول فنزويلا إلى النظام المالي العالمي، بدأت كاراكس ببيع الذهب لشركات في دول مثل الإمارات وتركيا، وبلغت مبيعاتها منذ بداية شهر أبريل 24 طنا من الذهب.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أدرج في أبريل الماضي البنك المركزي الفنزويلي في قائمة العقوبات، للضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

المصدر: "بلومبرغ"