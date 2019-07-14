هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حزب الله" اللبناني، بتوجيه "ضربة ساحقة"، إذا ارتكب الحزب "أي غلطة".

وقال نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، إن "حزب الله إذا تجرأ على القيام بحماقة ومهاجمة إسرائيل، سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان".

وجاء تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي ردا على التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لـ"حزب الله"، نهاية الأسبوع، وقال فيها إن قواته قادرة على استهداف إسرائيل بأكملها حتى إيلات، وإعادتها إلى العصر الحجري، حال نشوب حرب بينهما.

المصدر: RT