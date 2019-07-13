وجهت أم تاجر المخدرات المكسيكي، خواكين غوزمان لويرا، المعروف باسم إل تشابو، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلبت منه فيها السماح لها بزيارة ابنها القابع في السجن الأمريكي.

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وأفاد خوسيه رودريغيس، محامي تاجر المخدرات، في حديثه لإذاعة "Formula" بأن والدة إل تشابو، ماريا كونسويلا لويرا بيريس، دعت في رسالتها الموجهة لترامب إلى منحها تأشيرة دخول إنسانية إلى الولايات المتحدة لزيارة ابنها، مضيفا أنها لم تتلق بعد أي إجابة من واشنطن.

وكانت كونسويلا لويرا توجهت سابقا بنداء مماثل إلى الرئيس المكسيكي، أندريس أوبرادور، لكن حل مسألة منحها تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة لم يتم بعد.

وتم احتجاز إل تشابو في المكسيك في بداية عام 2016، وبعد عام تم تسليمه للولايات المتحدة حيث وجهت عدة ولايات أمريكية في آن واحد اتهامات له بتهريب الكوكايين إلى الأراضي الأمريكية والحوزة غير الشرعية للأسلحة وتنظيم عمليات قتل.

وأصدرت محكمة نيويورك مؤخرا قرارا اعترف بذنب غوزمان في كل بنود الاتهام العشرة. ويواجه حاليا عقوبة السجن المؤبد. ومن المتوقع أن يتم إعلان الحكم بحقه في 17 يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي