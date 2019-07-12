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دبلوماسي أمريكي: واشنطن لن تتدخل في النزاع بين اليابان وكوريا الجنوبية

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دبلوماسي أمريكي: واشنطن لن تتدخل في النزاع بين اليابان وكوريا الجنوبية
Reuters
الولايات المتحدة
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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن دبلوماسيا أمريكيا، دعا اليابان وكوريا الجنوبية إلى تسوية الخلاف بشأن القيود على الصادرات اليابانية عبر الحوار.

وأضافت الهيئة أن، ديفيد ستيلويل، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، أكد أن الولايات المتحدة لا تعتزم التدخل في المسألة.

وصرح الدبلوماسي الأمريكي في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بأن بلاده تشجع الجانبين على التركيز على قضايا أخرى بالمنطقة أبرزها كوريا الشمالية.

وتخوض اليابان وكوريا الجنوبية نزاعا دبلوماسيا بعد أن فرضت طوكيو، الأسبوع الماضي، قيودا على تصدير مواد أساسية تستخدمها شركات تكنولوجيا كورية جنوبية، وعزت ذلك إلى خلاف مع سيئول بشأن قضية العمالة بالسخرة في المؤسسات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.

ومن المقرر أن يزور ستيلويل كوريا الجنوبية خلال جولته في آسيا، وهي الأولى التي يقوم بها منذ توليه المنصب الشهر الماضي.

المصدر: "رويترز"

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