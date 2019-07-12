البنتاغون يعقد الجمعة مؤتمرا صحفيا خاصا لإعلان رده على استلام تركيا "إس-400" الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستعقد، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا خاصا للإعلان عن ردها على بدء استلام تركيا منظومات الصواريخ "إس-400" التي اشترتها من روسيا.

وقال البنتاغون، في بيان، إن المؤتمر الصحفي ستعقده مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاستحواذ والدعم الذاتي، إيلين لورد، ونائب مساعد وزير الدفاع للشؤون السياسية، ديفيد تراختنبيرغ.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت موسكو وأنقرة بدء استلام تركيا منظومات الصواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس-400"، حيث هبطت 3 طائرات شحن روسية في أحد مطارات أنقرة العسكرية، تحمل على متنها أجزاء من هذا السلاح.

وسبق أن أكدت تركيا مرارا بما في ذلك على لسان رئيسها، رجب طيب أردوغان، أن صفقة شرائها منظومات "إس-400" والتي تم إبرامها عام 2017 لا رجعة عنها، رغم التهديدات بالعقوبات من قبل الولايات المتحدة، التي تعارض بشدة تطبيق هذا الاتفاق، قائلة إن نشر تركيا الصواريخ الروسية على أراضيها سيؤثر سلبا على نظام الدفاع لدول الناتو.

المصدر: "رويترز" + وكالات