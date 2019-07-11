ترامب يبحث في اتصال مع نتنياهو سبل "ردع تصرفات إيران الخبيثة"

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مسائل الأمن القومي خلال اتصال هاتفي وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

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وأشار البيت الأبيض إلى أن الاتصال جاء، يوم الأربعاء، في الوقت الذي هدد فيه ترامب بتصعيد العقوبات بشكل كبير على إيران.

وناقش الجانبان التعاون بين واشنطن وتل أبيب في مصالح الأمن القومي المشتركة، من ضمنها الجهود لردع إيران عن "تصرفاتها الخبيثة" في المنطقة.

وكان ترامب أعلن أن العقوبات ضد إيران ستتضاعف قريبا، متهما طهران بالقيام بتخصيب اليورانيوم "سرا" رغم الاتفاق النووي.

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت واشنطن منها أحاديا في مايو 2018، "كان يفترض أن ينتهي سريانه خلال بضع سنوات"، وأضاف: "ستتم قريبا زيادة العقوبات إلى حد كبير!".

المصدر: رويترز