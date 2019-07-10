 
مباشر

جونسون رئيس وزراء بريطانيا المحتمل: أنا صهيوني حتى النخاع!

أخبار العالم

جونسون رئيس وزراء بريطانيا المحتمل: أنا صهيوني حتى النخاع!
Reuters : HENRY NICHOLLS
بوريس جونسون _ أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3up

وصف بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، وعمدة لندن الأسبق، والمرشح الأوفر لرئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية المقبلة، نفسه بأنه صهيوني حتى النخاع.

ونقل موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي عن جونسون قوله في لقاء صحفي :"أنا صهيوني حتى العظم"، وأن "إسرائيل البلد العظيم الذي يحبه".

وحول إيران قال إنها "السبب في هذا الجنون"، في إشارة إلى انسحابها من الاتفاق النووي الموقع معها عام 2015. وأضاف أنه سيحضر لإعادة العقوبات على طهران.

إقرأ المزيد
"بيزنس إنسايدر": السعودية تموّل حملة وزير الخارجية البريطاني لرئاسة حزب المحافظين

وبشأن إدانته لعملية إسرائيل العسكرية ضد غزة وحركة حماس عام 2014، أجاب قائلا: "بالنسبة لنا نحن الذين ندعم إسرائيل بشكل دائم نريدها أن تظهر أكبر قدر ممكن من ضبط النفس في جميع أعمالها".

المصدر: موقع ديبكا الإسرائيلي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد مقتل شابين.. روايتان مختلفتان لحادثة مثيرة في المغرب