إصابة 46 شخصا في تسرب للغاز بكندا

أعلنت سلطات مدينة "وينيبيغ" الكندية، أن تسربا لغاز أول أكسيد الكربون داخل فندق صغير في المدينة بإقليم مانيتوبا، تسبب في نقل 46 شخصا إلى المستشفى 15 منهم في حالة حرجة.

وأضافت السلطات على "تويتر"، أنها أجلت العاملين والنزلاء من فندق "سوبر 8" عقب تلقي إدارة الإطفاء بلاغا بالحادث.

وقال مدير الإطفاء والإسعاف في "وينيبيغ" جون لين في مؤتمر صحفي: "يسعدني أن أقول إنه لم يكن أي من المصابين في حاجة للإنعاش، رغم أن مستويات أول أكسيد الكربون التي استنشقوها كانت من الفئة الخطيرة".

Crews worked to evacuate building, have transported 46 patients to hospitals in varying conditions. At least 15 transported in critical condition, 5 in unstable condition. WFPS worked closely with WRHA & Shared Health to determine patient distribution to hospitals. — City of Winnipeg (@cityofwinnipeg) July 9, 2019

وأضاف لين، أن "30 سيارة إطفاء وإسعاف وصلت إلى موقع الحادث".

من جهتها، أكدت شركة إمداد الغاز "مانيتوبا هيدرو" على "تويتر"، أنها قطعت إمدادات الغاز عن الفندق الصغير وبدأت في تهوية المبنى.

We are currently assisting the Winnipeg Fire Paramedic Service at a suspected carbon monoxide emergency at 3760 Portage Ave. Gas to hotel has been shut off and ventilating process has begun. — Manitoba Hydro (@manitobahydro) July 9, 2019

المصدر: رويترز