مقتل جنديين تركيين بعملية لـ"العمال الكردستاني"

لقي جنديان تركيان مصرعهما وأصيب ثالث بجروح بعملية نفذها عناصر من حزب العمال الكردستاني في ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الجنديين قتلا إثر استهداف مركبتهم، مؤكدة استمرار العمليات الأمنية ضد "العناصر الإرهابية في المنطقة".

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وتصنف تركيا "العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا، وتقول إن عملياتها العسكرية ضد التنظيم وملاحقة أنصاره داخل البلاد وشمالي العراق، تأتي ردا على هجماته التي يستهدف بها المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

المصدر: "الأناضول"