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مفاوضات الدوحة.. الأطراف الأفغانية تتفق على خفض وتائر العنف

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مفاوضات الدوحة.. الأطراف الأفغانية تتفق على خفض وتائر العنف
AFP KARIM JAAFAR
المفاوضات الأفغانية في الدوحة
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توصلت الأطراف الأفغانية المشاركة في مؤتمر السلام بالعاصمة القطرية الدوحة إلى اتفاق على بعض الأمور التي تهدف إلى تخفيض وتائر العنف في البلاد.

وأفادت وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية بأن حركة "طالبان" وافقت على تخفيض وتائر العنف من خلال وقف الهجمات على مراكز دينية ومدارس ومستشفيات ومراكز تعليمية وأسواق شعبية وسدود وأماكن عمل للموظفين.

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كما تم الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى المسنين والجرحى والمرضى، حسب وكالة "تاس" الروسية.

وتعهدت الأطراف الأفغانية ببذل جهود من أجل تقليص عدد الضحايا من بين المدنيين إلى أدنى حد ممكن.

يذكر أن مؤتمر السلام الذي انعقد في الدوحة يومي 7 و8 يوليو جرى بمشارك وفد حركة "طالبان" والعديد من السياسيين الأفغان، كما حضره  مسؤولون حكوميون بصفة غير رسمية.

المصدر: وكالات

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