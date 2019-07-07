انطلاق المؤتمر الأفغاني للسلام بالدوحة بمشاركة "طالبان"

انطلق في العاصمة القطرية الدوحة اليوم المؤتمر الأفغاني للسلام برعاية قطر وألمانيا، حيث سيستمر يومين بمشاركة وفد يضم العشرات من مختلف أطياف الشعب الأفغاني و"طالبان".

وحسب اللجنة القطرية المنظمة، فقد بلغ قوام الوفد الأفغاني 51 شخصا بينهم نساء، في حين أفاد التلفزيون الأفغاني بأن حوالي 53 شخصية من سياسيين حاليين وسابقين وإعلاميين ورجال دين وأعضاء في المجتمع المدني وصلوا إلى قطر على متن رحلة خاصة، وأشارت حركة "طالبان" إلى مشاركة نحو 60 شخصية.

وعبر المجلس الأعلى للسلام بأفغانستان عن أمله في أن يؤدي هذا الحوار إلى توفير أرضية ملائمة للشروع في مفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية و"طالبان".

ويتزامن المؤتمر مع الجولة السابعة من المباحثات بين الولايات المتحدة و"طالبان"، والتي تستضيفها الدوحة منذ 29 يونيو الماضي وجرى تعليقها حتى الثلاثاء المقبل لإفساح المجال أمام مؤتمر الحوار الأفغاني.

المصدر: وكالات