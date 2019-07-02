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اجتماع بين طالبان ومسؤولين أفغان في قطر 8 يوليو

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اجتماع بين طالبان ومسؤولين أفغان في قطر 8 يوليو
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أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، أن جولة مفاوضات جديدة سيعقدها الوفد الأمريكي مع حركة "طالبان" يومي 7 و 8 يوليو الحالي في الدوحة.

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وكتب زاد على حسابه في "تويتر"، "أود أن أشكر ألمانيا وقطر على موافقتهما على استضافة المؤتمر القادم حول الحوار بين الأفغان يومي 7 و 8 يوليو"، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو خطوة مهمة في دفع عملية السلام في البلاد.

وأضاف الممثل الخاص للولايات المتحدة: "الاعتراف المتبادل، والبحث عن الإجماع والاتفاق على حل الخلافات السياسية دون استخدام القوة، هو ما يجب تطبيقه بعد مأساة السنوات الأربعين الماضية، أتمنى للمشاركين النجاح".

وأعلنت ألمانيا، الداعمة الرئيسية لحكومة كابل، وقطر التي تحتفظ باتصالاتها مع طالبان، أنّهما دعتا إلى إجراء محادثات في الدوحة يومي الأحد والإثنين.

من جهته قال ماركوس بوتزيل، ممثل ألمانيا الخاص في أفغانستان وباكستان، في بيان، إن جميع الأفغان سيشاركون "بصفتهم الشخصية وعلى قدم المساواة .. وتقف أفغانستان عند لحظة مفصلية أمام فرصة التقدم نحو السلام".

وشدد على أن "المكون الضروري لأي عملية تؤدي إلى هذا الهدف هو المشاركة المباشرة من قبل الأفغان".

المصدر: وكالات

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