اجتماع بين طالبان ومسؤولين أفغان في قطر 8 يوليو

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، أن جولة مفاوضات جديدة سيعقدها الوفد الأمريكي مع حركة "طالبان" يومي 7 و 8 يوليو الحالي في الدوحة.

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وكتب زاد على حسابه في "تويتر"، "أود أن أشكر ألمانيا وقطر على موافقتهما على استضافة المؤتمر القادم حول الحوار بين الأفغان يومي 7 و 8 يوليو"، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو خطوة مهمة في دفع عملية السلام في البلاد.

وأضاف الممثل الخاص للولايات المتحدة: "الاعتراف المتبادل، والبحث عن الإجماع والاتفاق على حل الخلافات السياسية دون استخدام القوة، هو ما يجب تطبيقه بعد مأساة السنوات الأربعين الماضية، أتمنى للمشاركين النجاح".

I want to thank #Germany & #Qatar for agreeing to host the upcoming July 7-8 intra-Afghan Dialogue Conference. This dialogue is an essential element of the four-part peace framework & an important step in advancing the #AfghanPeaceProcess. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) 1 июля 2019 г.

Mutual acceptance, seeking consensus, and agreeing to resolve political differences without force is what is needed to learn from the tragedy of the last 40 years. I wish participants success. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) 1 июля 2019 г.

وأعلنت ألمانيا، الداعمة الرئيسية لحكومة كابل، وقطر التي تحتفظ باتصالاتها مع طالبان، أنّهما دعتا إلى إجراء محادثات في الدوحة يومي الأحد والإثنين.

من جهته قال ماركوس بوتزيل، ممثل ألمانيا الخاص في أفغانستان وباكستان، في بيان، إن جميع الأفغان سيشاركون "بصفتهم الشخصية وعلى قدم المساواة .. وتقف أفغانستان عند لحظة مفصلية أمام فرصة التقدم نحو السلام".

وشدد على أن "المكون الضروري لأي عملية تؤدي إلى هذا الهدف هو المشاركة المباشرة من قبل الأفغان".

المصدر: وكالات