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تركيا.. إيقاف 55 شخصا بتهمة تهريب البشر

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تركيا.. إيقاف 55 شخصا بتهمة تهريب البشر
Reuters MURAD SEZER
(صورة أرشيفية)
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أوقف الأمن التركي، 55 شخصا يشتبه بتورطهم في تهريب البشر، ضمن عملية واسعة، وفقا لمديرية أمن ولاية إزمير غربي البلاد.

وأوضح مدير أمن ولاية إزمير حسين أشقين في تصريح صحفي أن العملية شملت 8 ولايات في عموم البلاد، مشيرا إلى أنها تنفذ من قبل شرطة إزمير، في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة في قضاء "ديكيلي"، بالولاية.

وأضاف أن الأشخاص الـ55 أوقفوا في ولايات أنقرة، وأيدن، وباليكسير، وبورصة، وجناق قلعة، واسطنبول، وقوجه إيلي، إلى جانب إزمير.

وأكد "أشقين" أن "العملية ما تزال مستمرة، إذ العدد الإجمالي المستهدف يبلغ 80 شخصا، يشتبه في نشاطهم بتهريب مهاجرين إلى خارج البلاد".

المصدر: الأناضول

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