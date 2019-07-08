اقترح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إجراء مفاوضات لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا بمشاركة قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وقال زيلينسكي، في بيان مسجل نشره اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك": "أود التوجه إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. هل هناك حاجة إلى الحديث؟ نعم. دعونا نبحث لمن يتبع القرم ومن هو الغائب عن دونباس".

وتابع زيلينسكي: "أقترح أن يجري الحديث بالتشكيلة التالية: أنتم، أنا، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون".

وأضاف زيلينسكي: "أعتقد أن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، سيكون سعيدا باستقبالنا في مينسك".

وفي أول تعليق من موسكو على هذه المبادرة، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الجانب الروسي سينظر في مقترح زيلينسكي بشأن الصيغة الجديدة للمفاوضات حول التسوية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي: "لست مستعدا للرد حاليا، لأن هذه الصيغة جديدة تماما. ويجب إدراك ما إذا كان هناك أفق واعد لمثل هذا الاجتماع. هذه المبادرة جديدة وبالطبع سيتم النظر فيها، لكن حتى هذه اللحظة لا يمكن تقديم أي رد".

المصدر: وكالات