إيران تعلن تخطيها نسبة 3.67% من تخصيب اليورانيوم

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران تجاوزت منذ صباح اليوم نسبة 3.67% لتخصيب اليورانيوم، مضيفة أن التخصيب لـ20% هو أحد الخيارات المطروحة في الخطوة الثالثة.

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جاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عباس كمالوندي في مؤتمر صحفي صباح أمس، أن طهران ستنتهي في غضون ساعات من الأعمال التقنية، وتباشر في تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.6%.

من جانبه، حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، من أن طهران ماضية قدما في خطواتها النووية ولن تتوقف في حال تبنّت الدول الأوروبية أي إجراءات "غريبة وعجيبة".

وشدد موسوي على أن "جميع الخيارات مطروحة في خطوات إيران التالية بما فيها الانسحاب من الاتفاق النووي".

ولم يستبعد رغم ذلك إمكانية عودة إيران عن إجراءاتها النووية في حال استجابت أوروبا لمطالبها، المتمثلة في تجاوز العقوبات الأمريكية ومواصلة التعاون الاقتصادي.

وكانت الدول الأوروبية قد عبرت عن قلقها إزاء قرار إيران تقليص التزاماتها النووية، ودعت طهران إلى التراجع عن هذا القرار فورا حفاظا على الاتفاق النووي.

المصدر: RT