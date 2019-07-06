إيطاليا في مواجهة "آلان كردي" 

اندلعت أزمة جديدة بين وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، وسفينتي إنقاذ تابعتين لمنظمتين خيريتين، بعد إنقاذهما مهاجرين، قبالة سواحل "لامبيدوزا" الإيطالية.

إقرأ المزيد

وانضمت السفينة "آلان كردي" التابعة للمنظمة الخيرية الألمانية "سي-آي"، وعلى متنها 65 مهاجرا أنقذتهم بعد غرق مركبهم قبالة ليبيا، إلى المركب "أليكس" التابع للمنظمة "مديتيرانيا"، الذي يرفع العلم الإيطالي وعلى متنه 41 مهاجرا.

ووقع الوزير الإيطالي سالفيني، الشهر الماضي، مرسوما يفرض غرامات تصل إلى 50 ألف يورو (57 ألف دولار) على قبطان ومالك ومشغل أي سفينة "تدخل المياه الإقليمية الإيطالية دون إذن".

وغردت منظمة "سي-آي" من على متن السفينة "آلان كردي": "نحن ننتظر في المياه الدولية قبالة جزيرة لامبيدوزا.. ضباط الجمارك سلمونا المرسوم الصادر عن سالفيني: المرفأ مغلق".

وأضافت المنظمة، أن "63 رجلا وامرأة واحدة أنقذوا من قارب مطاطي مكتظ لا تتوفر فيه مياه شرب كافية، أو هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية أو معدات رصد".

ويتهم سالفيني سفن الإغاثة التابعة لمنظمات غير حكومية بمساعدة المهربين، وقال إن المركب "أليكس" ينبغي أن يبحر باتجاه فاليتا عاصمة مالطا، بعد نقل 13 شخصا "من الضعفاء" الجمعة إلى لامبيدوزا وبقاء 41 شخصا على متنه.

وكرر الوزير الإيطالي دعوته لإصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن تتولى ملفات طالبي اللجوء، الدول التي يصلونها أولا.

وقال: "لا يبدو أن غالبية الدول الأوروبية تريد القيام بذلك"، متعهدا بتغيير القواعد التي قال إنها "تضع عبئا غير عادل على إيطاليا.. نريد تخطي القواعد التي لا تعمل".

واحتجزت السلطات الإيطالية في لامبيدوزا الأسبوع الماضي سفينة تابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية سي-ووتش واعتقلت قبطان السفينة كارولا راكيت لدخولها المرفأ من دون إذن وعلى متن السفينة عشرات المهاجرين.

وأمر قاض إيطالي لاحقا، بالإفراج عن القبطان نظرا لأنها سعت لإنقاذ أرواح، وهو القرار الذي أثار غضب سالفيني، إلا أنها لا تزال تواجه تحقيقين منفصلين لمقاومة أو ممارسة العنف تجاه سفينة حربية والمساعدة على الهجرة غير المشروعة.

المصدر: أ ف ب