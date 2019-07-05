مادورو يعلن عن مناورات عسكرية في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن إجراء مناورات عسكرية لحماية حدود فنزويلا، في 24 يوليو الجاري.

وقال مادورو خلال مراسم احتفال بمناسبة عيد استقلال فنزويلا، اليوم الجمعة: "نستعد لمناورات عسكرية جديدة، يوم 24 يوليو تكريما لمحررنا سيمون بوليفار".

وأضاف مادورو: "سنجري المناورات لحماية البحر الكاريبي وسواحل وحدود فنزويلا"، موضحا أن من بين أهداف المناورات التدرب على حماية المياه في البحار والأنهار.

وفيما يخص الأوضاع السياسية في البلاد، دعا مادورو المعارضة للحوار، مضيفا أن "أخبارا جيدة" ستأتي الأسبوع المقبل بشأن نتائج المفاوضات بين الحكومة والمعارضة.

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وقال مادورو: "أجدد دعوتي إلى الحوار الوطني من أجل السلام. والأسبوع المقبل ستأتي أخبار جيدة حول نتائج مفاوضاتنا. وأنا لا أزال مصرا على إنشاء هيئة دائمة للحوار من أجل السلام".

وأضاف الرئيس الفنزويلي: "أدعو إلى السلام والوحدة الوطنية. ومن أجل الوحدة الوطنية أمد اليد (إلى المعارضة). كفى للمؤامرات والكراهية، وكفى من الدعوات إلى تدخل عسكري وفرض عقوبات وحظر تجاري".

من جانبه، أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو خلال تجمع لأنصاره في كاراكاس أنه مستعد للمفاوضات بشرط أن يؤدي ذلك إلى "وقف اغتصاب السلطة وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة".

المصدر: وكالات