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انتشال 34 عاملا من عمق 1000 متر في كندا

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انتشال 34 عاملا من عمق 1000 متر في كندا
Reuters David Stobbe
منجم للبوتاس في كندا
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أعلنت شركة "نوتريان" الكندية المنتجة للبوتاس إنقاذ 34 من عمالها كانوا عالقين على عمق ألف متر تحت سطح الأرض في أحد مناجمها بمقاطعة ساسكاتشوان وسط البلاد.

وذكر متحدث باسم الشركة في رسالة إلكترونية لوسائل الإعلام أن إنقاذ العمال العالقين في المنجم لأكثر من 24 ساعة إثر تعطل مصعد كانوا يحاولون صيانته، تم باستخدام مصعد إضافي جرى تركيبه بهدف إخراجهم إلى السطح.

وأضاف أن جميع العمال بصحة جيدة ولم يصابوا بأذى جراء الحادث.

المصدر: وسائل إعلام كندية

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