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بيرو تدعو روسيا وتركيا ودولا أخرى لمناقشة أزمة فنزويلا

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بيرو تدعو روسيا وتركيا ودولا أخرى لمناقشة أزمة فنزويلا
Reuters GUADALUPE PARDO
وزير خارجية بيرو نيستور بوبوليزيو
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أعلنت بيرو أنها دعت روسيا وتركيا والصين وكوبا وبوليفيا لحضور اجتماع في العاصمة البيروفية ليما لمناقشة الأزمة الفنزويلية.

وقال وزير خارجية بيرو، نيستور بوبوليزيو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الفكرة تتمثل في دعوة الدول المعنية بالأزمة في فنزويلا، آملا في تفعيل الحوار وحشد التأييد لانتخابات جديدة في فنزويلا.

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وأضاف الوزير أن الدعوة لم توجه إلى الحكومة والمعارضة الفنزويليتين، موضحا: "لا نريد الاستقطاب أثناء الاجتماع".

يذكر أن روسيا وتركيا والصين وكوبا وبوليفيا هي دول أكدت تمسكها بشرعية السلطات الفنزويلية الحالية بقيادة الرئيس، نيكولاس مادورو، بينما تعتبر بيرو من الدول التي اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا بعد أن أعلن الأخير نفسه رئيسا، في يناير الماضي.

المصدر: "رويترز"

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