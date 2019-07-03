لم ينتظرها الحاضرون.. استقبال زيلينسكي بمقولة لبوتين

استقبلت وزيرة الخارجية الكندية، كريستينا فريلاند، الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر مخصص لبحث الوضع في أوكرانيا، بمقولة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكّرت وزيرة الخارجية الكندية الحاضرين بما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في قمة العشرين في اليابان الأسبوع الماضي، حول الليبيرالية، وهو ما لم ينتظره الحاضرون، حيث اعتبر بوتين أن الليبرالية قد تجاوزها الزمن.

وقالت فريلاند: "أمس كان يوم كندا، لذلك آمل أن تعذروني، لأني سأكون وطنية للغاية. في الحقيقة لا أستطيع تصور بلد أخر يدين هذا التصريح بنفس القوة".

وأضافت أن رئيس الوزراء الكندي يدافع بقوة عن أفكار الليبيرالية داخل البلاد وخارجها، مضيفة أن "دعم الديمقراطية والنظام العالمي يمثل جوهر السياسة الكندية".

هذا ولا يزال تصريح بوتين خلال قمة العشرين، الذي قال فيه "إن الليبيرالية تجاوزها الزمن ودخلت في مرحلة باتت تتناقض فيه مع مصالح أغلبية السكان"، يثير جدلا إعلاميا وسياسيا في الأوساط الغربية.

واستضافت تورونتو أمس الثلاثاء، مؤتمرا حول أوكرانيا، حضره ممثلون رسميون من حوالي 40 دولة، وشارك فيه رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، الذي وعد خلال خطابه بمواصلة المسار نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

المصدر: نوفوستي