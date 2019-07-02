وزير خارجية إسرائيل: إيران نمر من ورق وخطؤها قد يؤدي إلى حرب

علّق وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتز، على رفع إيران سقف احتياطاتها من اليورانيوم منخفض التخصيب، بالقول إن خطأ طهران يمكن أن يؤدي إلى حرب في المنطقة.

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ورأى الوزير الإسرائيلي في هذا السياق أن تجاوز إيران لسقف احتياطات اليورانيوم المخصب، يعد إشارة لأوروبا.

وشدد كاتز على أنه: "إذا دعّمنا سياسة الولايات المتحدة ونظام العقوبات الصارم ضد إيران، فسوف يتضح قريبا أنها نمر من ورق".

وتوعد وزير الخارجية الإسرائيلي بأن تل أبيب لن تسمح لطهران بالحصول على أسلحة نووية حتى لو تعين عليها (إسرائيل) العمل بمفردها.

يأتي هذا التصريح غداة إعلان طهران أن سقف احتياطاتها من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز حاجز الـ300 كيلوغرام، كما أنها تجاوزت نسبة تخصيب اليورانيوم المحددة وفق الصفقة النووية بـ3.67 في المائة.

المصدر: الأناضول