فرنسا تحذر إيران من خطوات إضافية

حذرت فرنسا إيران من اتخاذ أي إجراءات أخرى تجعل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 موضع شك، وذلك بعدما تجاوزت طهران حد اليورانيوم منخفض التخصيب المسموح لها بتخزينه بموجب الاتفاق.

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وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان له اليوم الثلاثاء إلى: "التزامه بالاحترام الكامل للاتفاق النووي لعام 2015، ويطلب من إيران العدول عن هذه الزيادة دون تأخير وتفادي كل الإجراءات الإضافية التي تجعل التزاماتها النووية في موضع شك".

وأضاف البيان أن ماكرون سيتخذ خطوات في الأيام القادمة لضمان وفاء إيران بالتزاماتها واستمرار استفادتها من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، أعلنت إيران أن مخزونها لليورانيوم المخصب تخطى حاجز الـ300 كيلوغرام.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده ستعيد مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى مستواه المسموح به، ما أن تنفذ الأطراف الأوروبية التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

المصدر: رويترز