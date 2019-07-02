ظريف للأمريكيين: "Seriously"؟!

سخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من بيان البيت الأبيض الذي أصدره، أمس الاثنين، بعد إعلان إيران أن مخزونها لليورانيوم المخصب تخطى حاجز الـ300 كيلوغرام.

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وعلق ظريف على بيان البيت الأبيض عبر "تويتر"، مشيرا إلى جملة وردت في البيان مفادها أن "هناك بعض الشكوك في أن إيران، حتى قبل وجود الاتفاق النووي، كانت تنتهك شروطه"، معلقا عليها بطريقة ساخرة بالقول: "أحقا"!؟.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن "سياسة ممارسة أقصى الضغوط على النظام الإيراني ستستمر إلى أن يغير زعماؤه نهجهم"، مشددا على ضرورة "استعادة مبدأ منع الانتشار النووي القائم منذ فترة طويلة الذي يقضي بعدم تخصيب إيران اليورانيوم".

وكان ظريف أكد أن إيران لم تنتهك الاتفاق النووي، وأن إجراءاتها جاءت وفق الفقرة 36 التي تعد الضمانة التنفيذية للاتفاق النووي.

وقال الوزير الإيراني إنه بمجرد أن تلتزم الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) بتعهداتها وفق الاتفاق، فإن طهران ستعود عن إجراءاتها، معتبرا أن آلية "اينستكس" المالية الأوروبية هي مجرد خطوة تمهيدية من أوروبا للالتزام بالتعهدات.

المصدر: RT