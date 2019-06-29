بوتين: الحوار حول معاهدة السلام مع اليابان سيتواصل

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم السبت، أن الجانبين بحثا مسألة إبرام معاهدة السلام بين البلدين.

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وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع آبي: "طبعا ناقشنا مع السيد آبي المسائل الخاصة بمعاهدة السلام. وأشرنا بشكل إيجابي إلى أن وزيري خارجية البلدين نظما حوارا موضوعيا حول هذا الموضوع الصعب والحساس بالنسبة للجانبين. وسيتواصل هذا الحوار".

من جانبه أكد آبي أن العمل على معاهدة السلام سوف يستمر اعتمادا على البيان المشترك لعام 1956.

وأضاف: "نرحب نحن والرئيس بوتين بالسير النشيط للمحادثات حول معاهدة السلام على أساس البيان المشترك لعام 1956".

وقال إن الطرفين أكدا خلال لقائهما "العزم الخالص على حل قضية معاهدة السلام، واتفقا على الترحيب بالتقدم الحاصل في الإعداد لتنفيذ الاتفاقيات حول النشاط الاقتصادي المشترك في الجزر الشمالية الأربع".

المصدر: وكالات