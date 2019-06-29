بوتين وآبي يعلنان نيتهما مناقشة إبرام معاهدة السلام بين البلدين في محادثاتهما اليوم

ينوي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أن يبحثا أثناء محادثاتهما التي تجري، اليوم السبت، في أوساكا اليابانية مسألة إبرام معاهدة السلام بين البلدين.

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وقال آبي في بداية اللقاء مع بوتين: "اليوم آمل بمناقشة مسألة إبرام معاهدة السلام، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج اللقاءات بين وزيري الخارجية والمفاوضين من الجانبين. كما آمل في أننا سنتبادل الآراء بشأن التعاون الثنائي في المجالات المختلفة والملفات الدولية".

من جانبه أعلن الرئيس بوتين: "تسرني إمكانية بحث كل المسائل الخاصة بعلاقاتنا، بما فيها معاهدة السلام".

المصدر: تاس