آبي يأمل بإحراز تقدم على مسار معاهدة السلام في لقائه مع بوتين

عبّر رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عن أمله بتقدم مسار معاهدة السلام مع روسيا في الاجتماع المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين التي ستستضيفها اليابان.

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وقال عبر شاشة تلفزيون "يوميوري": "آمل في أن يتم خلال حديثنا مع الرئيس بوتين، إحراز تقدم في المفاوضات حول إبرام معاهدة السلام".

وأكد أن الجانب الروسي أعرب خلال الحوار الثنائي عن قلقه إزاء مختلف جوانب التعاون العسكري الياباني الأمريكي ووجود القوات الأمريكية في اليابان.

وأضاف: "نتفاوض مع روسيا بناء على واقع أن هناك تحالفا بين اليابان والولايات المتحدة، وسنبذل الجهود اللازمة لإيجاد طرق حل القضايا الحالية".

وصرح الرئيس بوتين خلال لقاء مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية في 6 يونيو الجاري، بأن المشاكل التي تعترض طريق التوصل إلى معاهدة سلام بين موسكو وطوكيو ترتبط أيضا بالتعاون العسكري الأمريكي الياباني.

وأشار إلى الموقف الإيجابي لدى طوكيو تجاه نشر أنظمة أسلحة مختلفة على أراضيها، بما في ذلك الأنظمة الأمريكية.

وتتفاوض موسكو وطوكيو منذ عدة عقود بهدف التوصل إلى معاهدة سلام مؤجلة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

والعقبة الرئيسية أمام ذلك، الخلاف حول ملكية الجزء الجنوبي من جزر الكوريل فبعد نهاية الحرب، تم دمج الأرخبيل بأكمله ضمن أراضي الاتحاد السوفيتي، لكن اليابان تطالب باسترجاع عدة جزر منه.

المصدر: "تاس"