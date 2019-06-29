ترامب: لن نزيد الرسوم المفروضة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة حاليا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تزيد الرسوم المفروضة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة في الوقت الحالي، منوها بأنه سمح ببيع منتجات "هواوي" في بلاده.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي اليوم عقب انتهاء قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، " لقائي كان عظيما مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ووعدته بعدم فرض رسوم جديدة على البضائع الصينية في الوقت الحالي .. واستجابة الصين لنا كانت إيجابية في المحادثات التجارية"، مؤكدا أن بلاده ستستمر في مفاوضاتها التجارية مع الصين.

وتابع ترامب "سوف نعمل مع الصين لمحاولة إيجاد صيغة أو صفقة... الصينيون سوف يشترون قدرا كبيرا من المنتجات الأمريكية الزراعية الغذائية، وأعطيناهم قوائم البضائع التي يمكنهم شراؤها".

وأشار إلى أن "الصين والولايات المتحدة يمكنهما إفادة بعضهم البعض ... إلا أن سوق الصين مغلقة أمام الولايات المتحدة، على عكس الولايات المتحدة التي هي سوق مفتوحة للصين، وهذا يغضبني".

وفي السياق ذاته عبر ترامب عن أمله في إبرام صفقة تجارية مميزة مع كل من كندا والمكسيك.

وأشاد ترامب بقمة مجموعة العشرين وقال إنها كانت ممتازة جدا وعقدت باحترافية عالية، وأكد على أن محادثاته مع عدد من قادة دول العالم كانت بناءة، فضلا عن إشادة الكثيرين بالاقتصاد الأمريكي كـ"أفضل اقتصاد في العالم" حسب تعبيره.

المصدر: RT