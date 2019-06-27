ترامب يضع خطة "ب" لتعويض فشل مفاوضاته مع الصين

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن إدارته لديها خطة "ب" في حال فشلت بلاده في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

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وقال الرئيس الأمريكي، إن الصين تعرف ما "علينا إدراجه في الاتفاق لإنهاء المفاوضات، الولايات المتحدة تحتاج إلى موافقة بكين على حقوق الملكية الفكرية وفتح السوق الصينية أكثر أمام البضائع الأمريكية".

وأعرب ترامب عن ارتياحه من سير المحادثات بين واشنطن وبكين، وقال، إن الحكومة الأمريكية تجمع المليارات من الرسوم الجمركية الإضافية، التي فرضتها إدارته على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار.

وأشار إلى أن إدارته على استعداد لفرض رسوم أخرى على واردات صينية بقيمة 325 مليار دولار، مضيفا: "أنا سعيد للغاية من الوضع الراهن، الذي لا يصب في مصلحة الصين".

وفي حال فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق، قال ترامب، إن لديه خطة "ب"، التي تتكون من "مليارات ومليارات الدولارات"، التي يتم جمعها كل شهر من الصين، إضافة إلى تقليص واشنطن أنشطتها التجارية مع بكين.

وتتحول أنظار العالم إلى نتائج اجتماع الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة "العشرين" المقررة الأسبوع الجاري في اليابان.

المصدر: وكالات