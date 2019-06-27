لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بورقة الرسوم الجمركية في وجه الصين، وتوعد بفرض رسوم جديدة على واردات صينية بقيمة 325 مليار دولار، ما لم يتم التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين.

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وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" قبل اجتماع حاسم مع نظيره الصيني في قمة "العشرين" باليابان، إن فرض الرسوم الجديدة من شأنه توفير مليارات الدولارات للبلاد، وإعادة قطاعات اقتصادية من الصين إلى الولايات المتحدة، هربا من الرسوم.

وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إن الولايات المتحدة والصين اقتربتا من إبرام اتفاق تجاري، والذي من شأنه أن يضع حدا للحرب التجارية المشتعلة بين أكبر اقتصادين في العالم.

من جهتها اعتبرت وكالة "فيتش"، أن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على بضائع صينية بنحو 325 مليار دولار سينعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي ويخفضه بنسبة 0.4% في 2020.

ووصفت وكالة التصنيف العالمية، هذه الخطوة في حال تمت "بالتصعيد الكبير للتوترات التجارية".

المصدر: وكالات