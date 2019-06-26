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واشنطن: أنجزنا 90% من الاتفاق التجاري مع الصين

مال وأعمال

واشنطن: أنجزنا 90% من الاتفاق التجاري مع الصين
Reuters CARLOS BARRIA
وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن
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أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين اليوم الأربعاء، أنه تم إنجاز الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 90 في المئة.

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وقال منوشين: "أنهينا 90 في المئة من الاتفاق، وأعتقد أن هناك مسارا علينا أن ننهيه".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة "العشرين" التي ستعقد نهاية الشهر في مدينة أوساكا في اليابان، وقد أجرى كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين الاثنين الماضي محادثات هاتفية، "تم خلالها تبادل الآراء حول قضايا اقتصادية وتجارية".

من الجدير ذكره، أن إعلان ترامب عن نيته الاجتماع بالرئيس الصيني جاء بعد أيام على رسالة وصلته من أكثر من 600 شركة أمريكية، تعرب فيها عن مخاوفها وقلقها بشأن الحرب التجارية مع بكين.

المصدر: "رويترز"

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